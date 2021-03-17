Сын Алибасова: Отец снова сошелся с мамой, которая пролежала 20 лет в «психушке»

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция Бари Алибасова-младшего на тему: «Наследие Алибасова, суд с Шукшиной и возвращение к бывшей жене».

«Тот человек, который общается с отцом, записывает все его мысли и говорит о том, какой он молодец – это моя мама, Елена Геннадьевна Уронич. Мне безумно приятно, что у мамы после того как была с папой, а потом двадцать лет пролежала в психушке, и еще три года была на реабилитации в Москве, ей выпал шанс наконец-то быть ему полезной. Она за ним ухаживает, а ему этот уход приятен», - рассказал он.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН Алибасов-младший рассказал о состоянии отца. Продюсеру предстоит серьезное лечение в течение полугода.

