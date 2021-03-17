Алибасов-младший рассказал о состоянии отца

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция Бари Алибасова-младшего на тему: «Наследие Алибасова, суд с Шукшиной и возвращение к бывшей жене».

«У отца сейчас четыре диагноза - амнезия, корсаковский синдром, перелом ноги и трещина позвоночника. Два месяца будут лечить ногу, полгода будут лечить позвоночник. Все это время он проведет в Калининграде. Он чувствует себя там достаточно комфортно, может, ему и возвращаться в Москву не захочется. Пока он находится рядом со своей бывшей женой – моей мамой и бригадой врачей. Ему там хорошо», - рассказал сын продюсера.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН Алибасов-младший рассказал, что Федосеева-Шукшина может получить 25% наследства отца.

