Алибасов-младший рассказал о состоянии отца
Продюсеру предстоит лечение в течение шести месяцев.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция Бари Алибасова-младшего на тему: «Наследие Алибасова, суд с Шукшиной и возвращение к бывшей жене».
«У отца сейчас четыре диагноза - амнезия, корсаковский синдром, перелом ноги и трещина позвоночника. Два месяца будут лечить ногу, полгода будут лечить позвоночник. Все это время он проведет в Калининграде. Он чувствует себя там достаточно комфортно, может, ему и возвращаться в Москву не захочется. Пока он находится рядом со своей бывшей женой – моей мамой и бригадой врачей. Ему там хорошо», - рассказал сын продюсера.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН Алибасов-младший рассказал, что Федосеева-Шукшина может получить 25% наследства отца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru