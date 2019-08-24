Свыше 4 тысяч человек стали участниками арт-шествия на фестивале «Таврида»

В первый день фестиваля фестивалей «Таврида» состоялось костюмированное арт-шествие, участниками которого стали более 4 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

В шествии «В объективе времени» поучаствовали все восемь арт-кварталов фестиваля. В частности, участники арт-квартала «Таврида Добро» облачились во всемирно известные «ожившие» статуи и монументы, а участники арт-квартала «Таврида Кино&Театр» в костюмах пяти театральных жанров, находясь каждый в своей роли, взаимодействовали со зрителями и другими участниками шествия.

Кроме того, запоминающимся событием дня стало появление фрегата «Херсонес». Завершился первый день мероприятия рок-концертом фестиваля «Нашествие» на главной сцене.

Первый фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» проходит с 20 по 26 августа в Крыму. Мероприятие объединяет все направления искусства, оно объединяет восемь арт-кварталов – творческих пространств под открытым небом, посвященных различным направлениям культуры и искусств.

Прибывший на фестиваль народный артист РСФСР Никита Михалков назвал его «потрясающей по своей энергетике площадкой».

