Потрясающая энергетика. Михалков оценил «Тавриду – АРТ»

Народный артист РСФСР Никита Михалков назвал «потрясающей по своей энергетике площадкой» первый в России фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ». Об этом режиссёр и актёр заявил на открытии Фестиваля фестивалей в рамках проекта в крымской бухте Капсель у Судака.

«Дух совместного творчества. Очень приятно, что здесь собираются не потребители и пассивные зрители. Участники фестиваля, это - созидатели и соавторы, которые вовлекаются в процесс и строят эту площадку своими руками», - заявил мэтр отечественной кинематографии.

Никита Михалков также отметил, что Ялтинская киностудия может стать настоящей кинематографической Меккой, мощной базой для съемок российского кино, отмечают argumenti.ru. Он перечислил преимущества съемок на полуострове: множество солнечных дней, разнообразие натуры.

Михалков также упомянул бассейн на киностудии Ялты, который выстроен вровень с горизонтом моря. Это позволяет снимать морские бои, комбинированные кадры, компьютерную графику.

При этом режиссер явился на фестиваль творческих сообществ, опираясь на костыли, несмотря на которые провел двухчасовой мастер-класс, передает РИА ФАН. Михалков признался, что у него перелом, а также была занесена инфекция во время операции на бедренном суставе в сентябре 2018 года. Тогда друг режиссера Александр Адабашьян пояснял, что операция связана с «малоприятной травмой спортивного свойства».

