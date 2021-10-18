Свыше 30 тысяч пожертвований сделано за год в благотворительном сервисе на mos.ru

Более полусотни фондов присоединились в течение года к благотворительному сервису, который заработал в октябре 2020 на портале mos.ru. Новый раздел кардинально поменял представление о благотворительности. Итоги работы сервиса за 12 месяцев подвели сегодня в ходе онлайн-встречи заместитель мэра Наталья Сергунина, и представители благотворительного сообщества Москвы.

Оказывать помощь фондам отныне также просто, как, например, оплачивать коммунальные услуги. Перечислить деньги можно в несколько кликов, а минимальная сумма — 50 рублей. Со времени старта проект становится все более популярным и востребованным.

«Партнерами благотворительного сервиса стали уже 55 организаций. Когда мы только запускали эту цифровую площадку, москвичи могли помочь подопечным шести фондов. За год их число выросло почти в 10 раз. Количество отправленных им пожертвований сейчас превышает 30 тысяч», - рассказала Сергунина.