Свыше 30 тысяч пожертвований сделано за год в благотворительном сервисе на mos.ru
Более полусотни фондов присоединились в течение года к благотворительному сервису, который заработал в октябре 2020 на портале mos.ru. Новый раздел кардинально поменял представление о благотворительности. Итоги работы сервиса за 12 месяцев подвели сегодня в ходе онлайн-встречи заместитель мэра Наталья Сергунина, и представители благотворительного сообщества Москвы.
Оказывать помощь фондам отныне также просто, как, например, оплачивать коммунальные услуги. Перечислить деньги можно в несколько кликов, а минимальная сумма — 50 рублей. Со времени старта проект становится все более популярным и востребованным.
«Партнерами благотворительного сервиса стали уже 55 организаций. Когда мы только запускали эту цифровую площадку, москвичи могли помочь подопечным шести фондов. За год их число выросло почти в 10 раз. Количество отправленных им пожертвований сейчас превышает 30 тысяч», - рассказала Сергунина.
Она также акцентировала внимание на просветительской составляющей сервиса: у фондов есть возможность рассказать о своих программах широкой аудитории, а гражданам можно ближе познакомиться с теми, кто помогает другим.
Столичный благотворительный сервис — первый в мире подобный цифровой проект, созданный государством. Его эффективность высоко оценили российские и зарубежные эксперты, за год работы он получил уже несколько значимых наград.
С инициативой создать сервис выступили социально ориентированные некоммерческие организации. Город одобрил предложение — площадка разрабатывается департаментом информационных технологий столицы, комитетом общественных связей и молодежной политики при поддержке Общественной палаты Москвы. Главное преимущество сервиса в том, что он дает возможность людям легко и просто помогать нуждающимся.
В основном средства идут на лечение детей и помощь им в трудных жизненных ситуациях. Пользователи сервиса также оказывают поддержку фондам помощи животным.
В 2020 году в Москве впервые была запущена программа стимулирования потребительского спроса «Миллион призов». У горожан появилась возможность направить выигранные баллы и на благотворительные цели. Общая сумма пожертвований со стороны участников программы на сегодня превышает 80 миллионов рублей.
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