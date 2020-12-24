Наталья Сергунина подвела итоги конкурса «Доброволец Москвы»

Заммэра Москвы Наталья Сергунина назвала победителей конкурса «Доброволец Москвы — 2020».

Церемония награждения прошла в онлайн-формате. Награды получили 20 индивидуальных участников и волонтерских коллективов, еще 81 человек был отмечен в рамках специальной номинации «Спасибо».

По словам Сергуниной, в Москве действуют свыше 100 тысяч волонтеров, на конкурс заявились 7,5 тысячи из них.

Среди победителей конкурса – врач Анастасия Брайловская, многолетний участник волонтерского движения Нина Фарафонова, волонтер Геннадий Старунов.

Конкурс «Доброволец Москвы» проводится в столице каждый год.

Волонтерам в Москве предлагаются различные сферы деятельности, чтобы каждый смог найти подходящее занятие. Добровольцы помогают в организации культурных и спортивных мероприятий, поддерживают благотворительные фонды и социальные программы.

Кроме того, добровольцы-медики ассистируют в поликлиниках и больницах, медиаволонтеры оказывают информационную поддержку некоммерческим организациям.

