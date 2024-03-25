Свыше 1700 дворов благоустроили в Москве в 2023 году

Строители обновили 167 образовательных объектов и 1708 внутриквартальных проездов и дворов в 2023 году. Об этом в ходе конференции в «Доме на Брестской» 22 марта заявил первый замдиректора — главный архитектор ГБУ «ГлавАПУ» Артем Дедков.

Кроме того, докладчик рассказал о планах на 2024 год. По его словам, по программе столичного мэра Сергея Собянина «Мой район» в рамках соучаствующего проектирования благоустроено 11 пришкольных территорий, спроектировано и реализовано два общественных пространства и 16 дворов, а также свыше 50 площадок выгула и дрессировки собак. В 2024 года столичные власти намерены благоустроить порядка 1800 дворов и пришкольных объектов.

Дедков добавил, что Москва — один из наиболее благоустроенных мировых мегаполисов, здесь для создания комфортных условий для москвичей ведется комплексная работа по созданию новой инфраструктуры и обновлению существующей.

