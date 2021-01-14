Свыше 100 человек обратились к врачам после отравления в Буйнакске

Число обратившихся к врачам с отравлением в дагестанском Буйнакске увеличилось до 115. При этом 83 человека госпитализированы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что курс лечения в больницах города проходят 69 детей, врачи определили их состояние как средней или легкой тяжести.