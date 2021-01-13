Уголовное дело возбуждено после массового отравления в Дагестане

Уголовное дело возбуждено в Дагестане по факту массового отравления детей в Буйнакске. Как информирует Следственный комитет, задействована статья 238 Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

По предварительной версии, причиной отравления стала некачественная питьевая вода из водопровода. Следователи работают с должностными лицами, которые отвечают за нормальное функционирование водопроводных сетей.

По последним данным министерства здравоохранения Дагестана, отравился 71 человек, среди них 61 несовершеннолетний, уточняет RT. Заболевание протекает в легкой и среднетяжелой форме.

Ход проверки обстоятельств ЧП поставлено на контроль главком Генпрокуратуры по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:ОтравлениеДагестанУголовное Дело
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