«Без мошенничества»: Россиянам могут разрешить менять оператора при переезде
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил НСН, что крупные операторы боятся потерять клиентов, поэтому пугают повышением цен.
Режим переноса номеров телефонов между регионами не приведет к росту мошеннических звонков и никак не скажется на стоимости связи, заявил в беседе с НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ранее Научно-исследовательский институт Радио подал в Минэкономразвития заявку на организацию экспериментального правового режима по переносу номеров телефонов между регионами. В компании «Мегафон» заявили, что это «может повлечь рост мошеннических звонков и негативно повлиять на стоимость тарификации». Муртазин не разделил «опасений» крупнейших операторов.
«Технически вопрос будет решен более-менее положительно, нет очень больших проблем. К росту числа мошеннических звонков это не приведет, это никак не связано. Операторы переживают о том, что абонент, который сейчас привязан к ним, может сменить оператора. Для них это негативно. Связь точно не подорожает», - объяснил Муртазин.
Собеседник НСН отметил, что это логичная мера на фоне роста мобильности граждан. Такая возможность пригодится всем, кто переезжает в крупные города и наоборот.
«Люди сегодня мобильны, они переезжают из региона в регион. Первый сценарий, когда из небольшого села человек переезжает в большой город, стоимость связи растет в два-три раза. Конечно, человек хочет сохранить свой старый тариф, но операторы не позволяют этого делать. Здесь привязка к оператору теряется, а возможность перейти отсутствует. Есть обратная ситуация, когда вы приезжаете из Москвы в небольшой населенный пункт, вам, по сути, нужно менять сначала оператора в Москве. Это не очень массовая история, которая касается нескольких тысяч человек в месяц», - добавил аналитик.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что после ухода из России компаний, производящих телекоммуникационное оборудование, таких как Nokia и Ericsson, могут возникнуть проблемы с обслуживанием мобильных сетей в стране.
В пресс-службе Минцифры заявили, что уход из России производителей телекоммуникационного оборудования не отразится на качестве связи в стране, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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