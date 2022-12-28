«Без мошенничества»: Россиянам могут разрешить менять оператора при переезде

Режим переноса номеров телефонов между регионами не приведет к росту мошеннических звонков и никак не скажется на стоимости связи, заявил в беседе с НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее Научно-исследовательский институт Радио подал в Минэкономразвития заявку на организацию экспериментального правового режима по переносу номеров телефонов между регионами. В компании «Мегафон» заявили, что это «может повлечь рост мошеннических звонков и негативно повлиять на стоимость тарификации». Муртазин не разделил «опасений» крупнейших операторов.

«Технически вопрос будет решен более-менее положительно, нет очень больших проблем. К росту числа мошеннических звонков это не приведет, это никак не связано. Операторы переживают о том, что абонент, который сейчас привязан к ним, может сменить оператора. Для них это негативно. Связь точно не подорожает», - объяснил Муртазин.

Собеседник НСН отметил, что это логичная мера на фоне роста мобильности граждан. Такая возможность пригодится всем, кто переезжает в крупные города и наоборот.