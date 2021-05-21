Священников призвали отказаться от публичных политических заявлений

Всецерковный съезд епархиальных миссионеров Русской православной церкви (РПЦ) призвал священнослужителей отказаться публичных политических заявлений от имени церкви. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.

В документе, принятом по итогам съезда, также указано, что православным не стоит выступать в защиту "деструктивных организаций". Служителям церкви напомнили о недопустимости "асоциальных выступлений и акций" без соответствующего благословения.

Кроме того, миссионерам напомнили о запрете на романтизацию различных неоязыческих культов, и с организациями, продвигающими интересы неоязычников, в том числе "фольклорные, национальные, экологические и прочие общественные движения.

В тексте постановления отмечается, что священникам, миссионерам и мирянам не стоит участвовать в "сектозащитных мероприятиях". Авторы документа также напомнили, что недопустимо защищать лидеров "деструктивных организаций". Шестой Всецерковный съезд епархиальных миссионеров прошел в Москве 14 и 15 мая.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ПолитикаРПЦСвященники
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