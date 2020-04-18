Священники призывают верующих праздновать Пасху дома
Священнослужители призывают православных людей оставаться на Пасху дома, а Патриархия выложила на официальном сайте молитвы для освящения праздничной пищи. Об этом сообщает "МИР 24".
Настоятель храма святого великомученика Климента Леонид Калинин поддержал режим самоизоляции и рассказал в эфире телеканала о том, что самоизоляция позволяет людям духовно объединиться и проявить заботу о ближних, уменьшить число заболевших, чтобы "не закрывались храмы надолго". Председатель Синодального совета по СМИ Владимир Легойда также предложил верующим зажечь свечи и поставить их в открытые окна, что, по его словам, будет символизировать "огонь веры".
Калинин также посоветовал верующим окропить куличи, яйца и пасхи святой водой и прочитать над ними молитвы, что может заменить традиционный ритуал освящения праздничной пищи в храме. По словам священнослужителя, это доступно каждому мирянину. Настоятель напомнил о том, что церкви ведут видеотрансляции, чтобы желающие могли услышать пение хора и службы, которые проходят без прихожан.
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