Священники призывают верующих праздновать Пасху дома

Настоятель храма святого великомученика Климента Леонид Калинин поддержал режим самоизоляции и рассказал в эфире телеканала о том, что самоизоляция позволяет людям духовно объединиться и проявить заботу о ближних, уменьшить число заболевших, чтобы "не закрывались храмы надолго". Председатель Синодального совета по СМИ Владимир Легойда также предложил верующим зажечь свечи и поставить их в открытые окна, что, по его словам, будет символизировать "огонь веры".

Калинин также посоветовал верующим окропить куличи, яйца и пасхи святой водой и прочитать над ними молитвы, что может заменить традиционный ритуал освящения праздничной пищи в храме. По словам священнослужителя, это доступно каждому мирянину. Настоятель напомнил о том, что церкви ведут видеотрансляции, чтобы желающие могли услышать пение хора и службы, которые проходят без прихожан.





