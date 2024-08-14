Священник рассказал об особенностях Успенского поста

Посты, которые практикуются в православной церкви, призваны помочь в борьбе с грехами. О этом рассказал «ФедералПресс» игумен Святогорского монастыря в Пушкинских Горах иеромонах Василий Бурков.

Так он прокомментировал начало Успенского поста, который продлится с 14 по 28 августа. Этот постовое время установлено в память об успении (кончине) Богородицы. Этот пост почти такой же строгий, как великий. Во время него нельзя употреблять скоромную, животную пищу, молочные продукты, яйца. Рыба разрешена только в праздничные дни.

Как отметил игумен Василий, грех остаётся грехом, независимого от того, в какое время совершён. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», данный пост завершится праздником Успения Пресвятой Богородицы. Он всегда приходится на 28 августа.

