Общество

Священник продал мотоцикл ради помощи погорельцам

22 апреля20:48

Многодетная семья потеряла дом

Настоятель храма в деревне Драчево Дмитровского городского округа, священник Дионисий Соколов продал свой мотоцикл «Yamaha». Все средства он передаст на нужды Юлии и Бориса Тепляковых, родителей пятерых детей. У семьи из Королева в прошлом году сгорел дом.

Тепляковы остались без крова в прошлом году в результате несчастного случая. Недавно они перебрались в съемное жилье.

Чтобы помочь семье Тепляковых, вы можете связаться с отцом Дионисием по номеру: 8 (903) 109-94-71, передает сайт «Подмосковье Сегодня».  

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ФОТО: pxhere.com
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