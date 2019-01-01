Священник продал мотоцикл ради помощи погорельцам

Настоятель храма в деревне Драчево Дмитровского городского округа, священник Дионисий Соколов продал свой мотоцикл «Yamaha». Все средства он передаст на нужды Юлии и Бориса Тепляковых, родителей пятерых детей. У семьи из Королева в прошлом году сгорел дом.

Тепляковы остались без крова в прошлом году в результате несчастного случая. Недавно они перебрались в съемное жилье.

Чтобы помочь семье Тепляковых, вы можете связаться с отцом Дионисием по номеру: 8 (903) 109-94-71, передает сайт «Подмосковье Сегодня».

