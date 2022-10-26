Священник посоветовал россиянкам больше рожать, чтобы легче отпускать детей на СВО

По его мнению, если ребёнок у россиянки будет не один, то ей будет не так больно и страшно с ним расставаться.

«Каждой даме от природы Господь в большинстве случаев попустил родить множество деток. Если она не использует средства прерывания беременности, то ребёнок у неё будет не один. А значит, ей будет не так больно и страшно с ним расставаться», - заключил настоятель.

Ранее Русская православная церковь (РПЦ) объявила о начале общецерковного денежного сбора для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Харьковской областей, а также Украины, сообщает RT.

