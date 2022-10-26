Священник посоветовал россиянкам больше рожать, чтобы легче отпускать детей на СВО
Настоятель храма великомученицы Варвары (при штабе РВСН) Михаил Васильев в эфире телеканала «Спас» заявил, что если бы женщины рожали больше детей, то легче отпускали бы их на спецоперацию.
По его мнению, если ребёнок у россиянки будет не один, то ей будет не так больно и страшно с ним расставаться.
«Каждой даме от природы Господь в большинстве случаев попустил родить множество деток. Если она не использует средства прерывания беременности, то ребёнок у неё будет не один. А значит, ей будет не так больно и страшно с ним расставаться», - заключил настоятель.
Ранее Русская православная церковь (РПЦ) объявила о начале общецерковного денежного сбора для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Харьковской областей, а также Украины, сообщает RT.
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