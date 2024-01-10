Союз мороженщиков: Алкомороженое будут продавать на отдельных полках и в ресторанах

Мороженое, которое будет содержать этиловый спирт, будет продаваться только на отдельных полках в супермаркетах, либо в ресторанах и гостиницах, рассказала заместитель гендиректора - главный технолог Союза мороженщиков России Наталья Уткина в интервью НСН.

Ранее алкогольное мороженое в России приравняли к алкогольным напиткам и запретили продавать несовершеннолетним, следует из распоряжения правительства. Уткина отметила, что бизнес на этом фоне ждут изменения.