Союз мороженщиков: Алкомороженое будут продавать на отдельных полках и в ресторанах
Алкогольное мороженое составляет тысячные доли от общего объема производства, его крайне мало, отметила в эфире НСН Наталья Уткина.
Мороженое, которое будет содержать этиловый спирт, будет продаваться только на отдельных полках в супермаркетах, либо в ресторанах и гостиницах, рассказала заместитель гендиректора - главный технолог Союза мороженщиков России Наталья Уткина в интервью НСН.
Ранее алкогольное мороженое в России приравняли к алкогольным напиткам и запретили продавать несовершеннолетним, следует из распоряжения правительства. Уткина отметила, что бизнес на этом фоне ждут изменения.
«Алкогольное мороженое – это тысячные доли от общего объема производства. На основных потребителях мороженого это никак не отразится. Его продавалось так мало, что этим можно практически пренебречь. Мороженое, которое будет содержать этиловый спирт, будет продаваться на отдельных полках, либо в хореке (HoReCa – сегмент в бизнесе, ориентированный на оказание услуг в сфере гостеприимства – ред. НСН), где будет продаваться людям, достигшим возраста 18 лет», - сказала Уткина.
С 2012 года вся пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5% относится к алкогольной. На ее производство, хранение, поставки и розничную продажу необходима лицензия. Есть и другие ограничения, например, запрет на продажу несовершеннолетним. Однако существует список товаров-исключений: они не считаются алкоголем, хотя в них содержится спирт. Раньше в этот перечень входило и алкогольное мороженое, а также содержащие спирт взбитые замороженные десерты, щербеты, смеси для их приготовления и сладкий пищевой лед. Теперь они исключены из списка, передает «Радиоточка НСН».
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