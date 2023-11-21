Свитер Мэттью Перри со съемок «Друзей» продадут за 738 тысяч рублей

Свитер американского актера Мэттью Перри, в котором он исполнял роль Чендлера Бинга в сериале «Друзья», выставили на продажу на Ebay за 738 тысяч рублей.

Согласно объявлению, вещь 30-летней давности находится в хорошем состоянии. Продавец отметил, что предмет гардероба изготовили специально для телезвезды.