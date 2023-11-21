Свитер Мэттью Перри со съемок «Друзей» продадут за 738 тысяч рублей
Свитер американского актера Мэттью Перри, в котором он исполнял роль Чендлера Бинга в сериале «Друзья», выставили на продажу на Ebay за 738 тысяч рублей.
Согласно объявлению, вещь 30-летней давности находится в хорошем состоянии. Продавец отметил, что предмет гардероба изготовили специально для телезвезды.
4 ноября актеры сериала «Друзья» пришли на закрытую церемонию прощания с актером Мэттью Перри в Лос-Анджелесе, передает американский таблоид TMZ. Звезду «Друзей» Мэттью Перри похоронили недалеко от студии Warner Bros, где снимали ситком. Мэттью Перри похоронили на кладбище Форест-Лоун в Лос-Анджелесе. Здесь покоятся многие знаменитости, в том числе, Майкл Джексон, Элизабет Тейлор и Кэрри Фишер.
Мэттью Перри нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе 28 октября, напоминает «Радиоточка НСН». По предварительным данным, актер утонул в джакузи в результате сердечного приступа. Ему было 54 года.
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