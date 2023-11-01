В России выросли продажи автобиографии Мэттью Перри

Ранее издание Daily Mail сообщило, что автобиография Мэттью Перри, изданная около года назад, после его смерти стала самой продаваемой на Amazon книгой в США и Британии, обойдя биографию певицы Бритни Спирс.

«После новости о смерти Мэттью Перри продажи его автобиографии «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь» за три дня выросли в три раза с момента старта продаж 25 сентября. Для сравнения были взяты продажи с 1 по 28 октября и сравнивались с периодом 29-31 октября. Кроме того, продажи книг Сола Аустерлица «Друзья. 25 лет вместе. Как снимали главный сериал эпохи» и «Друзья. Больше, чем просто сериал. История создания самого популярного ситкома в истории» Келси Миллер выросли в два раза за аналогичный период», - рассказали представители книжного.

Мэттью Перри нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе 28 октября, напоминает «Радиоточка НСН». По предварительным данным, актер утонул в джакузи в результате сердечного приступа. Ему было 54 года.