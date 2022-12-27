Свиной грипп обнаружили во всех регионах России

«Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 76,5%. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А(H1N1)2009, который зафиксирован во всех российских регионах», — указали в ведомстве.

При этом Роспотребнадзор отмечает снижение показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю на 7%, число заболевших в стране составило 1,7 млн человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила держать ситуацию на контроле и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия в период новогодних праздников и после.

Между тем врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что эпидемия гриппа и ОРВИ в России может завершиться к февралю 2023 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

