Свиной грипп обнаружили во всех регионах России
Случаи заболевания свиным гриппом зафиксировали во всех регионах России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 76,5%. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А(H1N1)2009, который зафиксирован во всех российских регионах», — указали в ведомстве.
При этом Роспотребнадзор отмечает снижение показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю на 7%, число заболевших в стране составило 1,7 млн человек.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила держать ситуацию на контроле и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия в период новогодних праздников и после.
Между тем врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что эпидемия гриппа и ОРВИ в России может завершиться к февралю 2023 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru