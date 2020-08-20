Свидетель: Ефремова не было за рулем в момент смертельного ДТП
Михаила Ефремова не было за рулем в момент ДТП, произошедшего в июне в центре столицы. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев. Защитник заявил, что нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем внедорожника Ефремова, и опросил его под протокол. Кроме того, Пашаев попросил суд приобщить протокол опроса человека, которого зовут Алексей Кобец, к материалам дела.
Отмечается, что секретным свидетелем защиты оказался некий Александр Кобец, по собственным словам, очевидец ДТП. Он живет в Иваново, а в Москву, как он заявил, приехал с другом погулять, пишет РИА Новости.
По словам свидетеля, подойдя к водительскому сиденью, он увидел там молодого человека, который собирал подушки безопасности. Ефремов же стоял возле машины, сообщает Ura.ru.
«Он 100% сидел на пассажирском сиденье», — сообщил свидетель.
К слову, накануне во время допроса в Пресненском суде Москвы заявил поэт Андрей Орлов известный как «Орлуша» заявил, что Михаил Ефремов, которого обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом, никогда не садился за руль пьяным. Он подчеркнул, что в те моменты, когда артист употреблял алкоголь, он всегда вызывал службу «Трезвый водитель» или такси.
«Я видел недели и месяцы, которые он не пил. Я видел его в дни, которые он пил. Если вы хотите спросить, пил ли Михаил, то Михаил никогда этого не скрывал, и я тоже не скрываю», — цитирует слова поэта «РИА Новости
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