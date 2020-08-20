Свидетель: Ефремова не было за рулем в момент смертельного ДТП

Михаила Ефремова не было за рулем в момент ДТП, произошедшего в июне в центре столицы. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев. Защитник заявил, что нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем внедорожника Ефремова, и опросил его под протокол. Кроме того, Пашаев попросил суд приобщить протокол опроса человека, которого зовут Алексей Кобец, к материалам дела.

Отмечается, что секретным свидетелем защиты оказался некий Александр Кобец, по собственным словам, очевидец ДТП. Он живет в Иваново, а в Москву, как он заявил, приехал с другом погулять, пишет РИА Новости.

По словам свидетеля, подойдя к водительскому сиденью, он увидел там молодого человека, который собирал подушки безопасности. Ефремов же стоял возле машины, сообщает Ura.ru.

«Он 100% сидел на пассажирском сиденье», — сообщил свидетель.