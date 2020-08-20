Ефремов посвятил стихи погибшему в ДТП
Актёр Михаил Ефремов посвятил стихи курьеру Сергею Захарову, погибшему в ДТП на Садовом кольце. Об этом сообщила его супруга Софья Кругликова на допросе в суде, передаёт РЕН ТВ.
По словам женщины, Ефремов как личность «очень глубокий, любящий человек», и произнесённые им после ДТП слова обращения «выстрадал».
По версии следствия, Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения устроил ДТП, выехав на своем джипе на полосу встречного движения.
Кругликова также рассказала, что после аварии артист мучился похмельем, по всему телу у него были синяки. Разговаривать с родными о произошедшем он начал только на третий день, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
942 тыс.+4 785 / сут.
Умерли
16 099+110 / сут.
Выздоровели
756 тыс.+6 090 / сут.
- Ефремов посвятил стихи погибшему в ДТП
- Ученые выяснили, сохраняется ли COVID-19 в замороженной еде
- В Кремле пожелали здоровья Навальному
- Сотрудникам прокуратуры ужесточат правила поведения в соцсетях
- В Белоруссии возбудили дело из-за попытки захвата власти оппозицией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru