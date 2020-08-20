Ефремов посвятил стихи погибшему в ДТП

Актёр Михаил Ефремов посвятил стихи курьеру Сергею Захарову, погибшему в ДТП на Садовом кольце. Об этом сообщила его супруга Софья Кругликова на допросе в суде, передаёт РЕН ТВ.

По словам женщины, Ефремов как личность «очень глубокий, любящий человек», и произнесённые им после ДТП слова обращения «выстрадал».

По версии следствия, Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения устроил ДТП, выехав на своем джипе на полосу встречного движения.

Кругликова также рассказала, что после аварии артист мучился похмельем, по всему телу у него были синяки. Разговаривать с родными о произошедшем он начал только на третий день, сообщает телеканал «360».

