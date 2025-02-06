Светлана Мастеркова опровергла сообщения СМИ о своей госпитализации

Она выразила недоумение появлением такой информации, а также призвала не обращать на это внимание.

«Опять пишут, что я в коме, еще где-то. Я дома. Не переживайте. Это бред», - добавила Мастеркова.

Ранее олимпийская чемпионка Мастеркова заявила, что Олимпиада утратила свое вековое предназначение, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

