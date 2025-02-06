Светлана Мастеркова опровергла сообщения СМИ о своей госпитализации

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова опровергла сообщения СМИ о своей госпитализации, сообщает «Российская газета».

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Она выразила недоумение появлением такой информации, а также призвала не обращать на это внимание.

«Опять пишут, что я в коме, еще где-то. Я дома. Не переживайте. Это бред», - добавила Мастеркова.

Ранее олимпийская чемпионка Мастеркова заявила, что Олимпиада утратила свое вековое предназначение, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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