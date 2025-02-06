Светлана Мастеркова опровергла сообщения СМИ о своей госпитализации
6 февраля 202510:36
Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова опровергла сообщения СМИ о своей госпитализации, сообщает «Российская газета».
Она выразила недоумение появлением такой информации, а также призвала не обращать на это внимание.
«Опять пишут, что я в коме, еще где-то. Я дома. Не переживайте. Это бред», - добавила Мастеркова.
Ранее олимпийская чемпионка Мастеркова заявила, что Олимпиада утратила свое вековое предназначение, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru