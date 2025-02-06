СМИ: У олимпийской чемпионки Мастерковой обнаружили опухоль мозга
Двукратную олимпийскую чемпионку легкоатлетку Светлану Мастеркову госпитализировали в Москве, у спортсменки агрессивная злокачественная опухоль мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, минувшим летом Мастеркова стала терять речь при физических нагрузках и стрессе и оказалась в больнице. Спортсменка перенесла операцию по удалению опухоли и несколько курсов химиотерапии.
«На этом фоне начались серьезные проблемы со зрением, сердечно-сосудистой системой и суставами. На днях в больнице ей ввели внутривенно противоопухолевые препараты и отпустили домой — с условием, что будет наблюдаться у онколога», — пишет Mash.
Отмечается, что состояние спортсменки удовлетворительное, однако симптомы заболевания сохраняются. Врачи запретили Мастерковой выполнять тяжелую работу.
В июне легкоатлетку госпитализировали с подозрением на инсульт, диагноз не подтвердился, напоминает RT.
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