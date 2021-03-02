Раскрыты характеристики iPhone 13
Стало известно о характеристиках новых iPhone 13, сообщает CNBC со ссылкой на аналитика TF International Securities Мин Чи Куо.
По его словам, размер нового поколения смартфона останется прежним, а вес немного увеличится. У iPhone 13 будут улучшены характеристики фотокамеры и модема 5G. Гаджет получит более крупную батарею. iPhone 13 избавится от «челки» и получит одно отверстие для камеры.
Компания Apple думает над возвращением в iPhone 13 сканера отпечатков пальцев Touch ID, который исчез уже в iPhone X в 2017 году.
Выяснилось, что многие пользователи жалуются на то, что из-за обязательного ношения масок во время пандемии функцией Face ID пользоваться неудобно.
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