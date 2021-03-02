Раскрыты характеристики iPhone 13

Компания Apple думает над возвращением в iPhone 13 сканера отпечатков пальцев Touch ID, который исчез уже в iPhone X в 2017 году.

Выяснилось, что многие пользователи жалуются на то, что из-за обязательного ношения масок во время пандемии функцией Face ID пользоваться неудобно.

