Свердловский губернатор заступился за директора екатеринбургского лицея после ЛГБТ-танца учеников
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вступился за директора екатеринбургского лицея, ученики которого станцевали «ЛГБТ-танец». По словам главы региона, руководителя учебного заведения не уволят и не накажут за выступление.
Ранее десятиклассники лицея № 12 в Екатеринбурге в рамках конкурса исполнили неоднозначный танец, пишет Ura.ru. Ученики были одеты в розовые футболки, которые впоследствии сняли, и портупеи, а танец включал в себя элементы тверка и чирлидинга. Как заявили в мэрии Екатеринбурга, выступление было пародией и не предполагало пропаганду ЛГБТ, отмечает телеканал «360». Департамент образования города начал служебное расследование.
Как отметил Куйвашев, выступление школьников ему не по душе.
«Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить — и школьников, и учителей. Но это максимум», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что не допустит увольнения или наказания директора лицея Любови Кулевой.
«Она 50 лет работает педагогом, получила множество наград и благодарностей. Это одно из образцовых учебных заведений города», — подчеркнул Куйвашев.
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