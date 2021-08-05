МОК потребовал объяснений от российских телеканалов из-за оскорблений ЛГБТ-атлетов

Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от Первого канала и «Россия 1» объяснений из-за оскорбления ЛГБТ-спортсменов. Об этом сообщает BBC Sport.

Участники программ «Время покажет» и «60 минут», транслировавшихся в эфире российских телеканалов, высмеивали и оскорбляли трансгендерную тяжелоатлетку из Новой Зеландии Лорел Хаббард и прыгуна в воду из Великобритании, открытого гея Тома Дейли. В частности, ведущий «Время покажет» Анатолий Кузичев, надев парик с косичками, назвал трансгендеров психопатами, которых необходимо лечить.

МОК подчеркнул, что на Олимпиаде нет места дискриминации.

