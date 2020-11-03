Свердловских школьников переведут на дистант после каникул
После каникул школьники Свердловской области на неделю уйдут на дистанционное обучение, пишет Ura.ru.
Причина этого – в заболевании учителей, которые и сами болеют, и являются распространителями инфекции.
По словам замгубернатора Павла Крекова, в резерве у области остаются около 1500 свободных коек для больных коронавирусом.
В России за сутки зарегистрировано 18 648 новых случаев коронавирусной инфекции. Умерли 355 пациентов, выписаны 15331 человек. Больше всего случаев новой инфекции зафиксировано в российской столице - 5150. На втором и третьем месте Санкт-Петербург и Подмосковье: 944 и 567 соответственно
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