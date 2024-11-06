«Сварщик, токарь и прораб»: Назван топ самых высокооплачиваемых профессий ноября
В топ-10 самых высокооплачиваемых профессий ноября вошли DevOps-инженеры (средняя зарплата — 250 тыс. рублей), сварщики (196,1 тысячи рублей) и токари (147,2 тысячи рублей), передает «Газета.Ru» со ссылкой на статистику рекрутингового ресурса hh.ru.
Кроме того, среди самых высокооплачиваемых профессий есть агенты по недвижимости со средней зарплатой в 164,3 тысячи рублей в месяц. Фрезеровщики и прорабы стали получать 147,2 тысячи рублей и 138,6 тысячи рублей в месяц соответственно.
Самыми низкооплачиваемыми профессиями стали дворник (35,6 тысячи рублей), уборщик (39,6 тысячи рублей) и воспитатель (42,6 тысячи рублей).
Ранее стало известно, что в Москве в октябре 2024 года профессия водителя-дальнобойщика стала самой высокооплачиваемой среди рабочих специальностей, напоминает RT.
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