«Быстрее инфляции»: Зарплаты в IT выросли за год на 18%
Средние рыночные зарплаты в IT растут быстрее инфляции, следует из исследования SuperJob.
Так, зарплаты директоров по IT за год выросли на 18%, а за пять лет – на 116%. Доходы программистов Python показали рост в 115,4% и C++ - плюс 100%.
При этом отмечается, что вакансий для джунов сейчас мало: например, всего 5% от общего числа IT-вакансий в Москве.
Айтишник является наиболее престижной профессией по мнению 32% россиян, еще 32% опрошенных назвали престижной профессию медика, следует из опроса ВЦИОМ. Также 17% опрошенных выделили профессию военнослужащего, 11% назвали инженера. В топ-5 престижных профессий вошел юрист, его назвали 9% респондентов.
Опрос также демонстрирует, что 30% россиян считают сферу IT наиболее доходной. Еще 14% полагают, что самой доходной является профессия военного, 14% называют медиков, а 11% выделяют предпринимателей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru