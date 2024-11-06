«Быстрее инфляции»: Зарплаты в IT выросли за год на 18%

При этом отмечается, что вакансий для джунов сейчас мало: например, всего 5% от общего числа IT-вакансий в Москве.

Айтишник является наиболее престижной профессией по мнению 32% россиян, еще 32% опрошенных назвали престижной профессию медика, следует из опроса ВЦИОМ. Также 17% опрошенных выделили профессию военнослужащего, 11% назвали инженера. В топ-5 престижных профессий вошел юрист, его назвали 9% респондентов.

Опрос также демонстрирует, что 30% россиян считают сферу IT наиболее доходной. Еще 14% полагают, что самой доходной является профессия военного, 14% называют медиков, а 11% выделяют предпринимателей, передает «Радиоточка НСН».

