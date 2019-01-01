Ветераны возмутились ложью Запада о Прохоровском сражении

Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле. Именно там в июле 143 года произошло крупнейшее танковое сражение, переломившее ход Великой Отечественной войны.

Но журналист, ссылаясь на фотографии из западных архивов, утверждает, что никакого крупного боя там не было.

Якобы 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских.

Подобному цинизму и вымарыванию, переписыванию истории в эфире НСН возмутился председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев (слушайте аудио).

«Прохоровское сражение во Второй мировой войне по количеству войск, героизму, который совершили танкисты… Другого такого нет! И опорочить победу, когда погибло более 8,5 миллионов человек из 27 миллионов жертв войны всего…