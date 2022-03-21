Сваха назвала ошибки девушек при знакомстве в интернете

Народная сваха посоветовала женщинам не верить первому встречному, который сказал приятный комплимент. По её словам, знакомство в интернете - это только возможность, а результат будет определяться по тому, насколько правильно она была использована.

Сябитова отметила, что времена рыцарей и активных мужчин (таких, как Дон Кихот) прошли, поэтому не стоит быть падкой на дешёвые комплименты и лесть, и не давать преждевременную оценку виртуальной личности мужчины, ибо таким образом женщины сами дают оружие мошенникам.

«На женщину, ложится главная ответственность за принятие решений: сначала о целесообразности знакомства, а затем и о целесообразности последствий этого знакомства», - резюмировала сваха.

Ранее Сябитова заявила, что завидный жених должен выглядеть состоятельным, являться таковым, плюс бойцовские качества, а возраст критерием не является, сообщает RT.

