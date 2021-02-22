Суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил 12 604
За последние сутки в России зарегистрированы 12 604 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения COVID-19.
Общее число заболевших с начала пандемии в России составило 4 177 330 человек, из них скончались 82 396 пациентов.
По приросту заболевших лидирует Москва, где зарегистрировали 1723 новых случаев заболевания, на втором месте Санкт-Петербург – 957 человек.
Отмечается, что 12 943 человек выздоровели за последние 24 часа, погибли 337 человек. При этом 367 312 заболевших переносят COVID-19 в активной форме.
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4,2 млн+12 742 / сут.
Умерли
83 293+417 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+16 012 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru