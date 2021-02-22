Суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил 12 604

За последние сутки в России зарегистрированы 12 604 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения COVID-19.

Общее число заболевших с начала пандемии в России составило 4 177 330 человек, из них скончались 82 396 пациентов.

По приросту заболевших лидирует Москва, где зарегистрировали 1723 новых случаев заболевания, на втором месте Санкт-Петербург – 957 человек.

Отмечается, что 12 943 человек выздоровели за последние 24 часа, погибли 337 человек. При этом 367 312 заболевших переносят COVID-19 в активной форме.





