Суточный прирост случаев COVID-19 в Москве снизился до 2297

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Москве за сутки к утру 1 июня зафиксировано 2297 новых случаев заболевания COVID-19. Это меньше показателей, которые приводились в последние три дня (29-31 мая).

В столице за последние сутки выздоровели ещё 2060 пациентов — практически половина от общего числа выздоровевших за отчётный период по всей России.

Скончались 76 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших от COVID-19 в городе - 2553 человека.

