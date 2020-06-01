Суточный прирост случаев COVID-19 в Москве снизился до 2297
1 июня 202010:52
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Москве за сутки к утру 1 июня зафиксировано 2297 новых случаев заболевания COVID-19. Это меньше показателей, которые приводились в последние три дня (29-31 мая).
В столице за последние сутки выздоровели ещё 2060 пациентов — практически половина от общего числа выздоровевших за отчётный период по всей России.
Скончались 76 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших от COVID-19 в городе - 2553 человека.
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415 тыс.+9 035 / сут.
Умерли
4 855+162 / сут.
Выздоровели
176 тыс.+3 994 / сут.
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1 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru