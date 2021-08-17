Суточный прирост новых заражений COVID-19 в России составил 20 958 случаев

За последние сутки в России выявили 20 958 новых заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Накануне в стране подтвердили 20 765 случаев заболевания, пишут «Невские новости».

Лидерами по суточному приросту больных вновь стали Москва (2006), Московская область (1328) и Санкт-Петербург (1156), отмечает «Свободная пресса».

Согласно данным оперштаба, за последние 24 часа от коронавирусной инфекции вылечились 18 407 пациентов, подтверждено 805 смертей за сутки.

С начала пандемии в России зарегистрировали 6 642 559 случаев заражения коронавирусом, 5 918 324 россиянина выздоровели, 172 110 пациентов скончались.

