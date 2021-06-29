Суточный прирост коронавиурса в Москве сократился на 14%
В российской столице за последние сутки идентифицировано 6 209 новых случаев заражения коронавирусом. Это приблизительно на 14% меньше, чем днём ранее, сообщает оперативный штаб по контролю за инфекцией. За 24 часа число заражённых сократилась на 1 037 случаев.
Умер за сутки в Москве 121 пациент с COVID-19 – на 3 меньше по сравнению с понедельником. С начала пандемии коронавирус стал причиной смерти 22 331 человека в столице.
Выздоровели и выписались из больниц за сутки 4 854 человека. Число вылечившихся увеличилось на 400 с лишним пациентов. Всего поправились в Москве 1 153 145 человек.
В июне в столице РФ было зафиксировано два максимума суточного заражения коронавирусом - более 9 тысяч случаев. В России за последние сутки выявлено 20 616 случаев инфекции нового типа.
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Заразились
5,5 млн+20 616 / сут.
Умерли
135 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+14 697 / сут.
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