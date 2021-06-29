Суточный прирост коронавиурса в Москве сократился на 14%

В российской столице за последние сутки идентифицировано 6 209 новых случаев заражения коронавирусом. Это приблизительно на 14% меньше, чем днём ранее, сообщает оперативный штаб по контролю за инфекцией. За 24 часа число заражённых сократилась на 1 037 случаев.

Умер за сутки в Москве 121 пациент с COVID-19 – на 3 меньше по сравнению с понедельником. С начала пандемии коронавирус стал причиной смерти 22 331 человека в столице.