Суточная COVID-заболеваемость в Москве сократилась почти на четверть
Число новых случаев заражения коронавирусом в Москве за последние сутки сократилось почти на 24%, следует из статистики оперативного штаба по контролю за ситуацией. За 24 часа выявлено 5 736 инфицированных, накануне эта цифра составляла 7 103 человек.
За сутки в столице скончались 98 пациентов с COVID-19. Это соответствует уровню конца июля текущего года. Выздоровели и выписаны из стационаров 6 359 москвичей – на тысячу с лишним больше, чем днём ранее.
В целом по России зафиксирован новый антирекорд по числу летальных исходов за сутки с начала пандемии - подтверждено 1 178 смертей от коронавируса. За 24 часа идентифицировано 39 008 новых случаев заражения. Выздоровели 30 905 человек.
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8,6 млн+40 402 / сут.
Умерли
240 тыс.+1 155 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+23 187 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru