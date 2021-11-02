Суточная COVID-заболеваемость в Москве сократилась почти на четверть

Число новых случаев заражения коронавирусом в Москве за последние сутки сократилось почти на 24%, следует из статистики оперативного штаба по контролю за ситуацией. За 24 часа выявлено 5 736 инфицированных, накануне эта цифра составляла 7 103 человек.

За сутки в столице скончались 98 пациентов с COVID-19. Это соответствует уровню конца июля текущего года. Выздоровели и выписаны из стационаров 6 359 москвичей – на тысячу с лишним больше, чем днём ранее.

В целом по России зафиксирован новый антирекорд по числу летальных исходов за сутки с начала пандемии - подтверждено 1 178 смертей от коронавируса. За 24 часа идентифицировано 39 008 новых случаев заражения. Выздоровели 30 905 человек.

