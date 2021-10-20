Суточная COVID-статистика в Москве приближается к 6000 случаев

В российской столице за последние сутки идентифицировано 5847 новых случаев заражений коронавирусом - на 147 больше по сравнению с предыдущим показателем. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

За 24 часа умерли 76 пациентов на фоне подтверждённого диагноза COVID-19. Госпитализированы за сутки в Москве 1 529 человек на искусственной вентиляции лёгких находятся 649 заболевших. Вылечились за сутки - 4157 человек.

В целом по России выявлено 34 073 новых случаев коронавируса, отмечает RT. Кроме того, установлен новый антирекорд по количеству смертельных случаев с начала пандемии - 1 028. Выздоровел - 25 231 россиянин.

