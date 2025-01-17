Существенного подъема заболеваемости гриппом в России этой зимой не ожидается

В России этой зимой существенного подъема заболеваемости гриппом не ожидается, заявил заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов, сообщает «Интерфакс».

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Он напомнил, что осеню успешно завершена кампания вакцинации против гриппа, в ходе которой было привито более 82 миллионов человек.

По его словам, будут отмечаться отдельные заболевания, в основном, доминирующим штаммом Н1N1 (свиной грипп).

Вместе с тем академик призвал не забывать про опасность этого вируса, особенно для людей с хроническими болезнями, младенцев и лиц старше 65 лет.

Ранее более 80% новых штаммов гриппа возникают в Африке и Южной Америке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
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