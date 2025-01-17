Существенного подъема заболеваемости гриппом в России этой зимой не ожидается
В России этой зимой существенного подъема заболеваемости гриппом не ожидается, заявил заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов, сообщает «Интерфакс».
Он напомнил, что осеню успешно завершена кампания вакцинации против гриппа, в ходе которой было привито более 82 миллионов человек.
По его словам, будут отмечаться отдельные заболевания, в основном, доминирующим штаммом Н1N1 (свиной грипп).
Вместе с тем академик призвал не забывать про опасность этого вируса, особенно для людей с хроническими болезнями, младенцев и лиц старше 65 лет.
Ранее более 80% новых штаммов гриппа возникают в Африке и Южной Америке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru