Существенного подъема заболеваемости гриппом в России этой зимой не ожидается

Он напомнил, что осеню успешно завершена кампания вакцинации против гриппа, в ходе которой было привито более 82 миллионов человек.

По его словам, будут отмечаться отдельные заболевания, в основном, доминирующим штаммом Н1N1 (свиной грипп).

Вместе с тем академик призвал не забывать про опасность этого вируса, особенно для людей с хроническими болезнями, младенцев и лиц старше 65 лет.

Ранее более 80% новых штаммов гриппа возникают в Африке и Южной Америке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

