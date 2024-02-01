Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москву придет весна
Весна в Москву придет своевременно, заявил синоптик Александр Шувалов, передает «Говорит Москва».
При этом он отметил, что нынешнее потепление еще нельзя считать окончательным, февраль подарит москвичам несколько волн холода. По его словам, уже на следующей неделе температура может опуститься до 15 градусов мороза.
Вторник, 30 января, в Москве стал самым теплым днем в этом январе. Градусники показали плюс 2,2 градуса, рассказала в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, очередная оттепель придет в столицу 1 февраля.
В Москве продлили до пятницы желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, передает «Радиоточка НСН».
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