Сурки проснулись в Крыму раньше обычного, что означает приближение весны

Сурки-байбаки из Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму проснулись и вышли из домиков, передает РИА Новости со ссылкой на директора парка Виктора Жиленко.

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По его словам, сурки являются лучшими синоптиками и очень точно чувствуют приближение времен года.

Жиленко отметил, что в этом году сурки проснулись на несколько недель раньше обычного.

В начале февраля сурок Сергей в Тульском областном экзотариуме предсказал скорую весну, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
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