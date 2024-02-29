Сурки проснулись в Крыму раньше обычного, что означает приближение весны
29 февраля 202414:43
Сурки-байбаки из Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму проснулись и вышли из домиков, передает РИА Новости со ссылкой на директора парка Виктора Жиленко.
По его словам, сурки являются лучшими синоптиками и очень точно чувствуют приближение времен года.
Жиленко отметил, что в этом году сурки проснулись на несколько недель раньше обычного.
В начале февраля сурок Сергей в Тульском областном экзотариуме предсказал скорую весну, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силуанов: Минфин России проработает более справедливое налогообложение
- Начались выплаты для вкладчиков Qiwi Банка
- Футболиста Поля Погба дисквалифицировали на четыре года
- Автоинспекторы стали изымать права за номера, установленные сбоку бампера
- СМИ: Кристина Орбакайте выступит перед участниками СВО
- Более половины россиян рассказали, что занимаются спортом
- Физиолог Созыкин заявил об опасности растворимого кофе
- Силуанов заявил, что озвученные Путиным на послании суммы были согласованы
- В российский прокат вышел фильм с Натали Портман и Джулианной Мур
- Путин огласил самое длительное послание Федеральному Собранию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru