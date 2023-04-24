Актёр Иван Стебунов посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

По его словам, он прошёл весь путь, который проделывает гражданин, пришедший подписывать контракт, и заявил, что в пункте всё организовано для комфорта и удобства посетителей.

«Это самое главное, чтобы человек не чувствовал себя потерянным... главное человеку дать понять, что он пришёл в нужное место, не занимать у него время», - заключил Стебунов.

Ранее актёр театра и кино, народный артист России Юрий Васильев посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве и поддержал тех, кто планирует отправиться на выполнение служебных задач, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

