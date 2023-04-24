Актёр Иван Стебунов посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Российский актёр театра и кино Иван Стебунов, посетивший единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, отметил грамотно организованную работу, сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, он прошёл весь путь, который проделывает гражданин, пришедший подписывать контракт, и заявил, что в пункте всё организовано для комфорта и удобства посетителей.
«Это самое главное, чтобы человек не чувствовал себя потерянным... главное человеку дать понять, что он пришёл в нужное место, не занимать у него время», - заключил Стебунов.
Ранее актёр театра и кино, народный артист России Юрий Васильев посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве и поддержал тех, кто планирует отправиться на выполнение служебных задач, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru