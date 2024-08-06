Супругу блогера Портнягина обвинили в посредничестве при передаче взятки

Отмечается, что Тверской суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Ранее блогера Портнягина отправили под домашний арест по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств.

По версии Следственного комитета, мужчина и его супруга в 2018-2020 годах не заплатили налоги на сумму свыше 124 миллионов рублей. Также образовалась задолженность по пеням и штрафам на общую сумму 64 миллиона.

Как сообщает RT, Портнягин признал вину.

