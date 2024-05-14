Супруги похитили из офиса в Москве сейф с 91 млн рублей

Сотрудница частной компании вместе с мужем вынесла из офиса сейф, в котором находился 91 млн рублей. Им предъявлено обвинение по статье «кража», сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале.

Женщина передала ключи от офиса своему супругу, который, взяв с собой чемодан для денег, проник в помещение. Там он обнаружил сейф. Так как вскрыть его мужчина не смог, то положил его в чемодан и вынес из здания вместе с находящимися там деньгами, уточняет прокуратура.