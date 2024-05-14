Супруги похитили из офиса в Москве сейф с 91 млн рублей
Сотрудница частной компании вместе с мужем вынесла из офиса сейф, в котором находился 91 млн рублей. Им предъявлено обвинение по статье «кража», сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале.
Женщина передала ключи от офиса своему супругу, который, взяв с собой чемодан для денег, проник в помещение. Там он обнаружил сейф. Так как вскрыть его мужчина не смог, то положил его в чемодан и вынес из здания вместе с находящимися там деньгами, уточняет прокуратура.
Чемодан с деньгами был найден у пары дома, во время обысков. Супругам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.
Ранее во Владивостоке арестовали солдата вооруженных сил США Гордона Блэка до 2 июля по статье о краже, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России из-за заморозков пересеют 500 тысяч гектаров
- Парламент Грузии официально принял закон об иноагентах
- Супруги похитили из офиса в Москве сейф с 91 млн рублей
- Белоусов назвал комплектование ВС РФ первостепенной задачей
- Число жертв после атаки ВСУ в Белгороде выросло до 17
- Фальков объявил об отмене понятия «бакалавр» с 2025 года
- Белоусов анонсировал повышение эффективности военных расходов
- Юрист Карабанов объяснил уголовное преследование чиновников Минобороны
- Рособрнадзор: Тренировочные экзамены перед ЕГЭ пройдут 15 мая
- В России могут запретить ввозить цветы из недружественных стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru