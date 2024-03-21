СМИ: В Москве задержали одного из участников налета на инкассаторов
Один из участников вооруженного налёта на инкассаторов, в результате которого было похищено 300 млн рублей, был задержан в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл в ноябре 2023 года в центре столицы. На инкассаторов напали трое неизвестных с пистолетами и перцовыми баллончиками.
По данным канала, одного из злоумышленников задержали 18 марта на Мичуринском проспекте. Им оказался 47-летний Георгий Пирцхелава из Северной Осетии, который был арестован. В настоящее время следователи устанавливают его подельников.
Ранее в Самарской области наградили подростка из Сергиевского района, который принёс в полицию найденную им инкассаторскую сумку, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru