СМИ: В Москве задержали одного из участников налета на инкассаторов

Инцидент произошёл в ноябре 2023 года в центре столицы. На инкассаторов напали трое неизвестных с пистолетами и перцовыми баллончиками.

По данным канала, одного из злоумышленников задержали 18 марта на Мичуринском проспекте. Им оказался 47-летний Георгий Пирцхелава из Северной Осетии, который был арестован. В настоящее время следователи устанавливают его подельников.

Ранее в Самарской области наградили подростка из Сергиевского района, который принёс в полицию найденную им инкассаторскую сумку, сообщает RT.

