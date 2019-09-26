Супруга Зеленского поразила сеть голубым костюмом

26 сентября 201908:30

Супруга президента Украины Елена Зеленская в голубом брючном костюме-тройке очаровала пользователей сети. В таком наряде она появилась на ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development. Мероприятие проводилось в поддержку Целей развития тысячелетия ООН, в ходе которого чествовали представителей индустрии моды. Фото Елена Зеленская разместила в своем Instagram.

Подписчики Елены Зеленской считают, что «Первая леди вообще сказка какая-то», «Красавица, и костюм действительно хорош». Некоторым, правда, не хватило в образе аксессуаров – они посоветовали супруге Зеленского украсить наряд, например, булавкой.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский опубликовал совместную фотографию с президентом США Дональдом Трампом.


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ФОТО: @olenazelenska_official
ТЕГИ:УкраинаМода