Супруга Зеленского поразила сеть голубым костюмом
Супруга президента Украины Елена Зеленская в голубом брючном костюме-тройке очаровала пользователей сети. В таком наряде она появилась на ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development. Мероприятие проводилось в поддержку Целей развития тысячелетия ООН, в ходе которого чествовали представителей индустрии моды. Фото Елена Зеленская разместила в своем Instagram.
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Мала нагоду взяти участь у щорічному обіді перших леді Fashion 4 Development на підтримку Цілей розвитку тисячоліття ООН і приєднатися до вшанування представників індустрії моди за їхній внесок у досягнення глобальних Цілей сталого розвитку. Висловлюю свою глибоку повагу та щирі привітання номінантам!
Подписчики Елены Зеленской считают, что «Первая леди вообще сказка какая-то», «Красавица, и костюм действительно хорош». Некоторым, правда, не хватило в образе аксессуаров – они посоветовали супруге Зеленского украсить наряд, например, булавкой.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский опубликовал совместную фотографию с президентом США Дональдом Трампом.
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