СМИ: Евгения Петросяна экстренно госпитализировали с переломом предплечья

Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна экстренно госпитализировали в Москве, у юмориста диагностировали перелом предплечья со смещением. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Москве госпитализировали актрису из «Интернов» и «Елок» Ирину Чипиженко

По данным СМИ, накануне днем артист упал во время прогулки на Лесной улице в центре столицы.

«Евгению Вагановичу вызвали скорую, сейчас он находится в больнице», — пишет Mash.

Ранее стало известно о плановой госпитализации актера, народного артиста РСФСР Михаила Боярского, напоминает RT. Артист самостоятельно прибыл в Мариинскую больницу, сообщалось, что ему сделают коронарографию и стентирование.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Лызлова
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