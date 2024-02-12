СМИ: Евгения Петросяна экстренно госпитализировали с переломом предплечья

По данным СМИ, накануне днем артист упал во время прогулки на Лесной улице в центре столицы.

«Евгению Вагановичу вызвали скорую, сейчас он находится в больнице», — пишет Mash.

Ранее стало известно о плановой госпитализации актера, народного артиста РСФСР Михаила Боярского, напоминает RT. Артист самостоятельно прибыл в Мариинскую больницу, сообщалось, что ему сделают коронарографию и стентирование.

