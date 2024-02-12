СМИ: Евгения Петросяна экстренно госпитализировали с переломом предплечья
Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна экстренно госпитализировали в Москве, у юмориста диагностировали перелом предплечья со смещением. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, накануне днем артист упал во время прогулки на Лесной улице в центре столицы.
«Евгению Вагановичу вызвали скорую, сейчас он находится в больнице», — пишет Mash.
Ранее стало известно о плановой госпитализации актера, народного артиста РСФСР Михаила Боярского, напоминает RT. Артист самостоятельно прибыл в Мариинскую больницу, сообщалось, что ему сделают коронарографию и стентирование.
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- СМИ: Евгения Петросяна экстренно госпитализировали с переломом предплечья
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru