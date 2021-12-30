«Супруга обожает»: Герасимов рассказал об отношении к «Иронии судьбы»

На Новый год при выборе фильмов стоит прислушаться к мнению женщин и не сетовать на то, что снова приходится пересматривать одно и то же, заявил кинорежиссер, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Моя супруга обожает «Иронию судьбы» и даже если я что-то другое захочу смотреть, мы все равно будем смотреть «Иронию судьбы». И «Иван Васильевич», и все эти фильмы как оливье, как мандарины на столе, у кого-то – холодец. Это все наш Новый год. Я люблю фильмы Гайдая смотреть, но не только, много фильмов, не могу выделить из огромного количества фильмов, снятых в советское время, какой-то обязательный. Мужчинам советую прислушаться к мнению женщин и смотреть исключительно то, что им понравится, и тогда ваш Новый год, будем считать, удался», - поделился Герасимов.

Он также отметил, что в этом году российские телеканалы обещают порадовать зрителей новыми фильмами, чтобы каждый мог найти что-то интересное для себя в новогодние «каникулы».