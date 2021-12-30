«Супруга обожает»: Герасимов рассказал об отношении к «Иронии судьбы»
Кинорежиссер, депутат Мосгордумы признался, что выбор фильмов доверяет супруге, а она обожает «Иронию судьбы».
На Новый год при выборе фильмов стоит прислушаться к мнению женщин и не сетовать на то, что снова приходится пересматривать одно и то же, заявил кинорежиссер, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Моя супруга обожает «Иронию судьбы» и даже если я что-то другое захочу смотреть, мы все равно будем смотреть «Иронию судьбы». И «Иван Васильевич», и все эти фильмы как оливье, как мандарины на столе, у кого-то – холодец. Это все наш Новый год. Я люблю фильмы Гайдая смотреть, но не только, много фильмов, не могу выделить из огромного количества фильмов, снятых в советское время, какой-то обязательный. Мужчинам советую прислушаться к мнению женщин и смотреть исключительно то, что им понравится, и тогда ваш Новый год, будем считать, удался», - поделился Герасимов.
Он также отметил, что в этом году российские телеканалы обещают порадовать зрителей новыми фильмами, чтобы каждый мог найти что-то интересное для себя в новогодние «каникулы».
«Сейчас много каналов, можно посмотреть что-то другое, если кто-то хочет. Уже объявили некоторые каналы, что будут новые фильмы, снятые хорошими режиссерами, с хорошими артистами. Листайте каналы и найдете для себя наверняка, что вам будет интересно», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее поисковая система онлайн-кинотеатра IVI опубликовала результаты опроса, согласно которому, большинство россиян предпочитают в новогоднюю ночь смотреть фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы», а также комедии «Один дома» Криса Коламбуса и «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая.
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