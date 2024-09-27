Супермодели Наоми Кэмпбелл запретили быть попечителем благотворительного фонда
Модели Наоми Кэмпбелл на пять лет запретили быть попечителем благотворительной организации Fashion for Relief из-за финансовых нарушений. Об этом пишет The Guardian.
Фонд был основан в 2005 году, британская супермодель создала организацию для борьбы с бедностью. В 2021 году британская комиссия по благотворительности начала расследование против Fashion for Relief, выяснив, что с 2016 года фонд собрал около 4,8 млн фунтов стерлингов, но потратил на выплаты грантов партнерам-благотворительным организациям менее 390 тысяч. Остальные средства Кэмпбелл потратила на дорогие гостиницы, спа-процедуры и личную безопасность.
Кроме того, от попечительства Fashion for Relief отстранили на девять лет Бьянку Хеллмич, получившую свыше 300 тысяч фунтов стерлингов незаконных гонораров и командировочных. Также была отстранена еще одна попечительница Вероника Чоу, ей запретили заниматься благотворительностью на четыре года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru