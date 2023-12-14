SuperJob: в России в четыре раза сократилось число компаний с удаленкой

В SuperJob рассказали, что в августе 2023 года 43% работодателей практиковали удаленку для сотрудников, сейчас их стало 37%.

Отмечается, что чаще всего удаленно работают бухгалтеры, программисты, клиентские менеджеры, инженеры и сотрудники отделов продаж.

Ранее стало известно, что в следующем году россияне хотели бы получать зарплату как минимум в 120 тысяч рублей в месяц, напоминает RT.

