SuperJob: в России в четыре раза сократилось число компаний с удаленкой
14 декабря 202312:25
В России уменьшилось количество компаний, которые разрешают своим сотрудникам работать удаленно, пишет «Газета.Ru».
В SuperJob рассказали, что в августе 2023 года 43% работодателей практиковали удаленку для сотрудников, сейчас их стало 37%.
Отмечается, что чаще всего удаленно работают бухгалтеры, программисты, клиентские менеджеры, инженеры и сотрудники отделов продаж.
Ранее стало известно, что в следующем году россияне хотели бы получать зарплату как минимум в 120 тысяч рублей в месяц, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru