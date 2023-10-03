«50 на 50»: Разработчик сайта Кремля заявил, что женщины штурмуют IT-сферу
Артем Геллер отметил в эфире НСН, что по некоторым направлениям в IT девушки даже опережают мужчин.
Уровень зарплат в России для IT-специалистов выше среднего по миру, сегодня отечественные компании создают новые проекты и продукты, что влечет за собой рост спроса на работников этой сферы, рассказал НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации и разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
За год в России число вакансий в IT-сфере увеличилось на 10%, сообщается в исследовании SuperJob. Отмечается, что больше всего вырос спрос на специалистов в следующих сферах: разработка и программирование, внедрение и сопровождение программного обеспечения, инжиниринг, информационная безопасность и аналитика. Геллер рассказал, о чем говорит такая статистика.
«Появились новые проекты, новые продуты у российских компаний, поэтому программистов ищут больше. Отчасти это связано с тем, что какие-то специалисты уехали, работают удаленно. Но в России довольно комфортные условия, именно поэтому удаленщики все еще продолжают работать в российских компаниях, а не уходят в иностранные. Конечно, в некоторых американских компаниях они могут получать больше, но туда еще нужно попасть. Уровень зарплат в России выше среднего по миру», - объяснил он.
Отдельно Геллер отметил, что IT-сферу сегодня активно штурмуют девушки, которые по некоторым направлениям уже обогнали мужчин.
«Если говорить о популярности направлений, все зависит от уровня профессионализма человека. Надо идти туда, где тебе интересно, это ключ к успеху. Сегодня в IT-сфере очень много девушек появляется. Раньше соотношение было исключительно в пользу мужчин, сейчас это 50/50, а по некоторым направлениям девушки даже опережают», - рассказал он.
1 сентября российское правительство смягчило условия оформления льготных ипотечных займов для молодых IT-специалистов и отменило требования к уровню минимальной заработной платы. Ранее зарплата специалистов в Москве должна была составлять не менее 150 тысяч рублей. В кабмине подчеркнули, что новые правила позволят приобрести жилье на выгодных условиях большему числу работников отрасли, передает «Радиоточка НСН».
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