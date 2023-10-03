«50 на 50»: Разработчик сайта Кремля заявил, что женщины штурмуют IT-сферу

«Появились новые проекты, новые продуты у российских компаний, поэтому программистов ищут больше. Отчасти это связано с тем, что какие-то специалисты уехали, работают удаленно. Но в России довольно комфортные условия, именно поэтому удаленщики все еще продолжают работать в российских компаниях, а не уходят в иностранные. Конечно, в некоторых американских компаниях они могут получать больше, но туда еще нужно попасть. Уровень зарплат в России выше среднего по миру», - объяснил он.

Отдельно Геллер отметил, что IT-сферу сегодня активно штурмуют девушки, которые по некоторым направлениям уже обогнали мужчин.

«Если говорить о популярности направлений, все зависит от уровня профессионализма человека. Надо идти туда, где тебе интересно, это ключ к успеху. Сегодня в IT-сфере очень много девушек появляется. Раньше соотношение было исключительно в пользу мужчин, сейчас это 50/50, а по некоторым направлениям девушки даже опережают», - рассказал он.

1 сентября российское правительство смягчило условия оформления льготных ипотечных займов для молодых IT-специалистов и отменило требования к уровню минимальной заработной платы. Ранее зарплата специалистов в Москве должна была составлять не менее 150 тысяч рублей. В кабмине подчеркнули, что новые правила позволят приобрести жилье на выгодных условиях большему числу работников отрасли, передает «Радиоточка НСН».

